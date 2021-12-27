В зоопарке Берлина умерла самая старая медведица в Европе с русским именем Катюша
Самая старая белая медведица в Европе скончалась в возрасте 37 лет в зоопарке Берлина. Об этом сообщается на сайте зоопарка.
Медведица по кличке Катюша давно страдала от заболевания сердца. Она родилась в 1984 году в немецком Карлсруэ, земля Баден-Вюртемберг, через год её перевезли в Берлин.
В дикой природе белые медведи живут 25-30 лет, многие не доживают и до 20, так что Катюша считается долгожительницей, говорится в пресс-релизе зоосада.
Медведица дожила до столь почтенного возраста благодаря правильному ветеринарному уходу и ежедневному приему лекарств. В свой последний день рождения в ноябре Катюша съела целый рыбный торт, рассказал директор зоопарка Андреас Книрим.
Потомства медведица не оставила и зоопарк Берлина теперь остался без представителей ее вида.
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