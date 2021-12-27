В зоопарке Берлина умерла самая старая медведица в Европе с русским именем Катюша

Самая старая белая медведица в Европе скончалась в возрасте 37 лет в зоопарке Берлина. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Медведица по кличке Катюша давно страдала от заболевания сердца. Она родилась в 1984 году в немецком Карлсруэ, земля Баден-Вюртемберг, через год её перевезли в Берлин.