Собянин открыл коронавирусный стационар на базе госпиталя МВД
Сергей Собянин и начальник ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов приняли участие в открытии коронавирусного стационара на базе клинического госпиталя медико-санитарной части МВД России по Москве. Учреждение располагается по адресу ул. Новая Ипатовка.
Отмечается, что перепрофилирование больницы для лечения пациентов с COVID-19 заняло менее двух недель. Там был оборудован санпропускник, разграничены «чистые» и «грязные» зоны, а также станция обеззараживания машин скорой помощи.
Кроме того, в стационаре отремонтированы помещения и установили оборудование лаборатории ПЦР-диагностики – в ней планируется проводить до 300 исследований на коронавирусную инфекцию в сутки.
После перепрофилирования в клинике появились 300 коронавирусных коек и 30 коек реанимации. Также стационар оснащен современным медицинским оборудованием, в том числе, аппаратами ИВЛ, КТ и МРТ. В клинике трудятся 235 врачей и 414 сотрудников среднего медперсонала. Лечение в коронавирусном стационаре будет бесплатным.
Ранее НСН писала, что мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий открыли коронавирусный стационар на базе университетской клиники - Медицинского научно-образовательного центра МГУ. Мэр Москвы выразил надежду на то, что специалисты, подготовленные медицинским факультетом МГУ, примут активное участие в борьбе с COVID-19. В свою очередь, Виктор Садовничий подчеркнул, что вся необходимая работа по перепрофилированию клиники проведена
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