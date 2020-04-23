Собянин открыл коронавирусный стационар на базе госпиталя МВД

Сергей Собянин и начальник ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов приняли участие в открытии коронавирусного стационара на базе клинического госпиталя медико-санитарной части МВД России по Москве. Учреждение располагается по адресу ул. Новая Ипатовка.

Отмечается, что перепрофилирование больницы для лечения пациентов с COVID-19 заняло менее двух недель. Там был оборудован санпропускник, разграничены «чистые» и «грязные» зоны, а также станция обеззараживания машин скорой помощи.

Кроме того, в стационаре отремонтированы помещения и установили оборудование лаборатории ПЦР-диагностики – в ней планируется проводить до 300 исследований на коронавирусную инфекцию в сутки.

После перепрофилирования в клинике появились 300 коронавирусных коек и 30 коек реанимации. Также стационар оснащен современным медицинским оборудованием, в том числе, аппаратами ИВЛ, КТ и МРТ. В клинике трудятся 235 врачей и 414 сотрудников среднего медперсонала. Лечение в коронавирусном стационаре будет бесплатным.