Собянин открыл кадровый центр для трудоустройства работников иностранных компаний
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на данный момент уровень безработицы в столице находится на исторически минимальном уровне, сообщает пресс-служба московского правительства.
В ходе визита в кадровый центр для помощи в трудоустройстве сотрудникам иностранных компаний, открывшийся во флагманском центре «Моя работа» на ул. Куусинена, градоначальник отметил, что в Москве несколько тысяч компаний с иностранными участием, и около 300 из них объявили о приостановке своей деятельности.
Он отметил, что в этих фирмах работают хорошо квалифицируемые, хорошо оплачиваемые работники, которые будут востребованы на других предприятиях города Москвы, поэтому главная задача властей - обеспечить их трудоустройством в случае сокращения.
«Поэтому мы создали специализированный кадровый центр, который работает с иностранными компаниями... и включили в работу кадровые центры крупных московских предприятий. Это касается и государственного сектора, и коммерческого сектора», - подчеркнул Собянин.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в свою очередь, добавила, что открывшийся центр будет вести работу как с компаниями, которые уже приостановили деятельность, так и с теми, кто только планирует.
Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому до 1 января 2023 года продлеваются предельные сроки легализации проведенных перепланировок нежилых помещений в жилых домах.
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