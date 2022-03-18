Собянин открыл кадровый центр для трудоустройства работников иностранных компаний

В ходе визита в кадровый центр для помощи в трудоустройстве сотрудникам иностранных компаний, открывшийся во флагманском центре «Моя работа» на ул. Куусинена, градоначальник отметил, что в Москве несколько тысяч компаний с иностранными участием, и около 300 из них объявили о приостановке своей деятельности.

Он отметил, что в этих фирмах работают хорошо квалифицируемые, хорошо оплачиваемые работники, которые будут востребованы на других предприятиях города Москвы, поэтому главная задача властей - обеспечить их трудоустройством в случае сокращения.

«Поэтому мы создали специализированный кадровый центр, который работает с иностранными компаниями... и включили в работу кадровые центры крупных московских предприятий. Это касается и государственного сектора, и коммерческого сектора», - подчеркнул Собянин.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в свою очередь, добавила, что открывшийся центр будет вести работу как с компаниями, которые уже приостановили деятельность, так и с теми, кто только планирует.

Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому до 1 января 2023 года продлеваются предельные сроки легализации проведенных перепланировок нежилых помещений в жилых домах.

