Собянин продлил сроки легализации перепланировок нежилых помещений в домах

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому до 1 января 2023 года продлеваются предельные сроки легализации проведенных перепланировок нежилых помещений в жилых домах, сообщает пресс-служба московского правительства.

Собянин расширил программу поддержки малого и среднего бизнеса

В сообщении говорится, что решение было принято после обращений представителей бизнес-сообщества. В документе речь идёт о случаях, когда в результате перепланировок «был изменен архитектурный облик зданий либо колористическое решение фасада».

Подписанное Собяниным постановление поможет предпринимателям согласовать ранее выполненные перепланировки витрин, окон, входных групп и других элементов торговых точек, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов.

Эксперты считают, что благодаря документу может быть легализовано до двух тысяч различных перепланировок.

Ранее Собянин заявил, что компенсации поддержки малого и среднего бизнеса при закупках высокотехнологичного оборудования будут увеличены.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Средний И Малый БизнесМоскваСергей Собянин
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