Собянин открыл ежегодный городской фестиваль «Московская масленица»
Фестиваль «Московская Масленица» на Манежной площади открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что в этом году в столице будет работать 29 праздничных площадок, а их гостей ждёт обширная гастрономическая и культурная программа.
Отмечается, что в 2020-ом празднование Масленицы в Москве проходит под девизом «Больше чем блины». В программе фестиваля более двух с половиной тысяч мастер-классов, около 320 спектаклей и концертов, а также разнообразные фуд-шоу, экскурсии и многое другое.
Добавим, фестиваль «Московская Масленица» пройдет с 21 февраля по 1 марта Площадки будут открыты для посетителей с 11:00 до 21:00 по будним дням, и с десяти утра до десяти вечера по выходным. Гости фестиваля «Московская Масленица» смогут попробовать более 200 видов блинов, в том числе марокканские, венесуэльские, датские и шведские. Об этом рассказали в столичном департаменте торговли и услуг.
Между тем, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва во время пресс-центре НСН напомнила, что блины, особенно с начинкой, - довольно калорийный продукт, поэтому к питанию на масленичной неделе нужно подходить ответственно.
«Если человек будет покупать блинчики на увеселительных мероприятиях, надо иметь в виду, что в составе могут оказаться не натуральные продукты, а сухое молоко, яичный порошок, сливочное масло из растительных жиров. Качество будет недостаточно высоким, а в сочетании с начинками из жирного мяса или колбасной нарезки, в сочетании со сметаной достаточно тяжёлым грузом лягут в желудок.
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