Собянин открыл ежегодный городской фестиваль «Московская масленица»

Фестиваль «Московская Масленица» на Манежной площади открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что в этом году в столице будет работать 29 праздничных площадок, а их гостей ждёт обширная гастрономическая и культурная программа.

Отмечается, что в 2020-ом празднование Масленицы в Москве проходит под девизом «Больше чем блины». В программе фестиваля более двух с половиной тысяч мастер-классов, около 320 спектаклей и концертов, а также разнообразные фуд-шоу, экскурсии и многое другое.

Добавим, фестиваль «Московская Масленица» пройдет с 21 февраля по 1 марта Площадки будут открыты для посетителей с 11:00 до 21:00 по будним дням, и с десяти утра до десяти вечера по выходным. Гости фестиваля «Московская Масленица» смогут попробовать более 200 видов блинов, в том числе марокканские, венесуэльские, датские и шведские. Об этом рассказали в столичном департаменте торговли и услуг.