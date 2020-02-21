«Росконтроль» назвал самые «проблемные» ингредиенты масленичных блинов

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Масленица здорового человека: Как не отравиться блинами и подготовиться к Великому посту?» В ней участвуют сопредседатель Союза Потребителей «Росконтроль» Александр Борисов и врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва. Эксперты также рассказывают, безопасно ли покупать готовые блины, какие из начинок – самые вредные, как сбалансировать рацион на Масленицу и подготовить организм в Великому посту.

Сопредседатель Союза Потребителей «Росконтроль» Александр Борисов на пресс-конференции НСН представил исследование о безопасности традиционных масленичных продуктов. По его словам, одними из самых «проблемных» ингредиентов блинов оказались мука и сливочное масло.

«Основной ингредиент для приготовления блинов - пшеничная мука. К сожалению, именно этот продукт не совсем порадовал. Только один образец из шести оказался качественным и безопасным, и может быть рекомендован к покупке. Остальные образцы, к сожалению, не прошли по вопросам сортности – то есть по наличию золы, низкой свежести и низкому содержанию клейковины.

Сливочное масло – к сожалению, самый проблемный продукт. В ходе масштабной проверки, проведённой в Москве и Санкт-Петербурге, приняли участие 36 брендов, и только девять образцов признаны качественными и безопасными. Основная проблема всего сегмента – это фальсификации, в том числе пальмовым маслом. И если в некоторых образцах его доля достигала 50%, то в ряде образцов молочного жира не обнаружено вообще», - поделился выводами Борисов.

Ситуация по остальным ингредиентам блинов лучше.

«Куриные яйца исследовались на протяжении последних семи лет. Часто были вопросы по плотности белка, по наличию антибиотиков. В этом году я обрадую: во всех проверенных образцах яиц категории С1 никаких остатков антибиотиков обнаружено не было.

Этой зимой было проверено 14 образцов пастеризованного молока, 12 из них рекомендованы к покупке – установлены их высокое качество и безопасность. Два образца попали в чёрный список из-за повышенного общего содержания бактерий – это не патогены», - рассказал сопредседатель «Росконтроля».

Успешно прошли экспертизу и вкусные дополнения к блинам – в том числе больше половины проверенной сметаны жирностью 15%, 20% и 25%. Как качественные и безопасные были определены пять из шести исследованных образцов красной икры.

