Собянин открыл ещё две поликлиники после завершения реконструкции

Градоначальник открыл после комплексной реконструкции здание филиала №1 Диагностического центра №3 в районе Рязанский по адресу: улица Михайлова, д.33. По его словам, от старой осталась только «точка на карте».

«По сути дела, всё перестроено заново. Всё новое: стены, отделка, оборудование», - заявил Собянин, который также поздравил с завершением реконструкции филиал №1 Детской городской поликлиники №110 в Отрадном.

Глава Столицы добавил, что в 2022 году в Москве будет завершенеа реконструкция более 50 поликлиник, а всего за текущий и следующий года - около 160.

В пресс-службе добавили, что в ходе работ не только полностью перестроили здание поликлиники. Также было поставлено порядка тысячи единиц медоборудования, медицинской мебели, инструментов и инвентаря.

Ранее Собянин открыл после реконструкции здание филиала №4 городской поликлиники №191 в столичном районе Гольяново.

