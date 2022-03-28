Собянин открыл ещё две поликлиники после завершения реконструкции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице продолжается крупнейшая в стране программа реконструкции поликлиник, сообщает пресс-служба московского правительства.
Градоначальник открыл после комплексной реконструкции здание филиала №1 Диагностического центра №3 в районе Рязанский по адресу: улица Михайлова, д.33. По его словам, от старой осталась только «точка на карте».
«По сути дела, всё перестроено заново. Всё новое: стены, отделка, оборудование», - заявил Собянин, который также поздравил с завершением реконструкции филиал №1 Детской городской поликлиники №110 в Отрадном.
Глава Столицы добавил, что в 2022 году в Москве будет завершенеа реконструкция более 50 поликлиник, а всего за текущий и следующий года - около 160.
В пресс-службе добавили, что в ходе работ не только полностью перестроили здание поликлиники. Также было поставлено порядка тысячи единиц медоборудования, медицинской мебели, инструментов и инвентаря.
Ранее Собянин открыл после реконструкции здание филиала №4 городской поликлиники №191 в столичном районе Гольяново.
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