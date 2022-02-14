Собянин открыл после реконструкции здание поликлиники №191 в Гольянове

«Таким образом, 200 поликлиник (все, входящие в программу) включено в работу», - отметил Собянин.

По его словам, в 2022 году начнется реконструкция порядка 100 поликлиник. Мэр отметил, что объем работ будет очень большим. Собянин подчеркнул, что врачи будут работать в комфортных условиях, а горожане получат новый сервис и новые лечебные возможности.

Мэр отметил, что в столице масштабно проходит программа по реконструкции поликлиник города. Собянин добавил, что данная программа считается самой большой за всю историю Москвы.

