Собянин открыл Дворец пионеров на Воробьевых горах после масштабной реставрации

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах и осмотрел итоги благоустройства.

«История важна. Историю надо сохранять. Поэтому мы сохранили всю историю как памятник архитектуры. Даже мозаику восстановили, которая была замазана штукатуркой», – сказал он.

Со своей стороны, директор ГБПОУ «Воробьевы горы» Елена Мельвиль рассказала, что во Дворце пионеров будут заниматься около 14 тысяч детей, занятия начнутся с 1 октября.