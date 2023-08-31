Собянин открыл Дворец пионеров на Воробьевых горах после масштабной реставрации
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах и осмотрел итоги благоустройства.
«История важна. Историю надо сохранять. Поэтому мы сохранили всю историю как памятник архитектуры. Даже мозаику восстановили, которая была замазана штукатуркой», – сказал он.
Со своей стороны, директор ГБПОУ «Воробьевы горы» Елена Мельвиль рассказала, что во Дворце пионеров будут заниматься около 14 тысяч детей, занятия начнутся с 1 октября.
До этого глава города пообещал, что «Лужники» станут местом для отдыха для жителей Москвы и гостей столицы. Он напомнил, что раньше на этом месте был гигантский рынок, который к тому же был и достаточно криминальный.
«Построили там несколько дворцов: дворец единоборств самбо и бокса, дворец художественной гимнастики. Набережную построили, но все равно смотрим, как вдохнуть жизнь, чтобы там не только спортом можно было бы приехать заниматься, но, как во всех парках, была живая атмосфера», – пояснил мэр Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru