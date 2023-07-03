Сергей Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах после реставрации

До этого Сергей Собянин рассказал о благоустройстве дворов столицы. Как отметил мэр, за последнее десятилетие в городе преобразились детские площадки, которые стали яркими игровыми комплексами для всестороннего развития детей. Новые площадки появляются в столичных районах по мере их благоустройства, здесь оборудуют веревочные парки, скалодромы, головоломки, скейт-парки, памп-треки и многое другое.

Также Сергей Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов Марьино. Он отметил, что жители крупнейшего по численности населения района Москвы получат одну из крупнейших зон отдыха у воды, а сами пруды станут новой достопримечательностью района, передает «Радиоточка НСН».

