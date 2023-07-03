Сергей Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах после реставрации
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реставрации исторических зданий Дворца пионеров на Воробьевых горах. Он отметил, что работы много.
Собянин добавил, что надолго закрыть корпуса для проведения работ было бы сложно, так как Дворец пионеров востребован жителями столицы. Планируется, что к началу учебного года дети вернутся в обновленный дворец.
До этого Сергей Собянин рассказал о благоустройстве дворов столицы. Как отметил мэр, за последнее десятилетие в городе преобразились детские площадки, которые стали яркими игровыми комплексами для всестороннего развития детей. Новые площадки появляются в столичных районах по мере их благоустройства, здесь оборудуют веревочные парки, скалодромы, головоломки, скейт-парки, памп-треки и многое другое.
Также Сергей Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов Марьино. Он отметил, что жители крупнейшего по численности населения района Москвы получат одну из крупнейших зон отдыха у воды, а сами пруды станут новой достопримечательностью района, передает «Радиоточка НСН».
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