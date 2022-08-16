Собянин открыл движение по новому путепроводу возле станции Матвеевская
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому путепроводу через железнодорожные пути Киевского направления МЖД (МЦД-4), сообщает пресс-служба столичного правительства.
Градоначальник напомнил, что в столице продолжается реализация большой программы по строительству путепроводов через железные дороги, новый мост связал улицы Веерная, Матвеевская и Нежинская с проспектом Генерала Дорохова.
По его словам, в рамках программы уже построены 19 путепроводов, восемь находятся в проектировании и строительстве.
«Большая нужная работа для того, чтобы связать разорванные части города, отдельные районы. Здесь, в Очаково-Матвеевском, как раз сделан такой путепровод через пути Киевского направления железной дороги - это будущий МЦД-4. Таким образом до проспекта Генерала Дорохова доступность увеличивается в разы», - подчеркнул Собянин.
Ранее Собянин заявил, что все оставшиеся станции Большой кольцевой линии московского метро находятся в высокой степени готовности, все основные строительно-монтажные работы планируется завершить уже в этом году.
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