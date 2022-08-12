Собянин: Строительство всех станций БКЛ метро завершится до конца года
Строительство станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии московского метро вышло на завершающую стадию. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин во время знакомства с ходом работ. По его словам, все оставшиеся станции БКЛ находятся в высокой степени готовности.
Градоначальник выразил уверенность, что все основные строительно-монтажные работы будут закончены уже в этом году на всех остановочных пунктах. По оценке Собянина, «Марьина Роща» - самый непростой объект БКЛ. Глубина залегания станции превышает 70 метров, кроме того, там самый большой наклонный спуск - 134 метра.
Помимо станции БКЛ подземки здесь также строится терминал второго маршрута Московских центральных диаметров. Согласно планам, через 1,5 года там будет построен еще один терминал МЦД-4. Новый транспортный узел обеспечит пересадку с различных видов транспорта.
Генеральный директор компании-подрядчика АО «Мосметрострой» Сергей Жуков уточнил, что общая строительная готовность «Марьиной рощи» оценивается примерно в 90%. С её запуском будет сокращена нагрузка на станцию Люблинско-Дмитровской линии на 15%. Время поездки жителей в соседние районы сократится на 10-15 минут.
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