Собянин: МСД будет продлен до федеральной трассы «Москва-Казань»
Московский скоростной диаметр продлят до федеральной трассы «Москва - Казань», работы будут закончены осенью 2023 года. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин во время ознакомления с ходом строительства участков МСД.
Как рассказал градоначальник, в текущем году будет завершена первая очередь скоростного диаметра - Северо-Восточная хорда. Для продления трассы работы ведутся с двух сторон - Росавтодор тянут свою часть от дороги «Москва – Казань», а столица - от Некрасовки. По словам Собянина, после завершения работ жители Москвы получат еще одну магистраль, по которой можно двигаться в сторону Нижнего Новгорода и столицы Татарстана.
При строительстве магистрали запланирована также реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, а также благоустройство территории. На сегодня строительная готовность первой очереди МСД достигла 84%. Сделаны 8 из 11 участков диаметра.
Сейчас ведется прокладка трех участков от Дмитровского шоссе до Ярославского, от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе, а также участка с мостом через реку Пехорку для соединения с трассой «Москва - Нижний Новгород - Казань». Вторая очередь Московского скоростного диаметра пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе.
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