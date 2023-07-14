Собянин: Московский транспорт бесплатно перевез почти полмиллиона детей в музеи и выставочные залы
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что с 2018 года столичные школы, колледжи и другие образовательные учреждения могут заказывать бесплатный транспорт для посещения музеев и выставочных залов.
По его словам, ежедневно к таким поездкам готовы от 75 до 100 автобусов, для заказа транспорта образовательной организации следует подать заявку за неделю до нужной даты.
Градоначальник отметил, что в настоящее время воспользоваться услугой могут уже более 950 образовательных организаций и их число постоянно растёт.
«Автобусы Мосгортранса перевезли 480 тысяч детей и подростков за прошедший учебный год в рамках проекта «Музеи - детям», - заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что проходящий в столице фестиваль «Вкусы России» пользуется огромной популярностью, за прошедшую неделю его посетили уже 1,2 млн человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru