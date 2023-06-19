Собянин анонсировал строительство Музея искусств

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Даниловском районе столицы в 2024 году появится Музей искусств.

По его словам, здание в форме стеклянно-металлического куба будет построено на территории бывшего завода ЗИЛ.

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Ранее Собянин рассказал, какие программы будут действовать летом для детей в московских парках, музеях и других местах.

В частности, в «Сокольниках» проводятся занятия по скейтбородингу, в саду «Эрмитаж» - по испанскому языку, а в усадьбе Воронцово можно будет бесплатно учить английский и китайский языки.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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