Собянин анонсировал строительство Музея искусств
19 июня 202311:43
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Даниловском районе столицы в 2024 году появится Музей искусств.
По его словам, здание в форме стеклянно-металлического куба будет построено на территории бывшего завода ЗИЛ.
Ранее Собянин рассказал, какие программы будут действовать летом для детей в московских парках, музеях и других местах.
В частности, в «Сокольниках» проводятся занятия по скейтбородингу, в саду «Эрмитаж» - по испанскому языку, а в усадьбе Воронцово можно будет бесплатно учить английский и китайский языки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru