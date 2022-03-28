Собянин осмотрел первый переданный под заселение по реновации дом в районе Рязанский
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что уже 95% семей выразили согласие на переселение в новостройку на ул. Михайлова, сообщает пресс-служба московского правительства.
В ходе осмотра первого переданного под заселение по программе реновации дом в районе Рязанский градоначальник отметил, что здесь были построены станции метро Некрасовской ветки, которая позволит доехать до «Нижегородской» и пересесть на МЦК.
Обсуждая с новосёлами развитие района мэр добавил, через здесь также пройдут МЦД-3 и МЦД-4, участки СВХ и ЮВХ, что обеспечит жителей дополнительными возможностями для передвижения.
«Так что Рязанский район будет в этом отношении очень хорошо транспортно обеспечен», - подчеркнул он.
Глава столицы уточнил, что в районе возводятся три очереди, один дом готов, ещё один достраивается, после чего будут возведены ещё две очереди.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что сохранение льготной ипотеки не даст упасть спросу на жилье, что поможет не только застройщикам, но и жителям, у которых появится возможность «не откладывать и не пересматривать свои планы на покупку жилья в новостройках».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Полиция Мексики опровергла стрельбу в аэропорту Канкуна
- Агентство Bloomberg сообщило о приостановке деятельности в РФ и Белоруссии
- Байден прокомментировал возможное применение РФ химоружия
- В аэропорту Канкуна началась паника из-за звуков стрельбы
- ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 480 млн
- Минцифры рекомендовало операторам ограничить безлимитные тарифы
- Вучич предложил проведение российско-украинских переговоров в Сербии
- Минобороны РФ объявило о сбитом под Мариуполем Ми-8, летевшим за командирами «Азова»
- Бойца ММА Максим Новоселов арестовали за изнасилование
- Российско-украинские переговоры состоятся в Стамбуле 29 марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru