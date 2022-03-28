Собянин осмотрел первый переданный под заселение по реновации дом в районе Рязанский

В ходе осмотра первого переданного под заселение по программе реновации дом в районе Рязанский градоначальник отметил, что здесь были построены станции метро Некрасовской ветки, которая позволит доехать до «Нижегородской» и пересесть на МЦК.

Обсуждая с новосёлами развитие района мэр добавил, через здесь также пройдут МЦД-3 и МЦД-4, участки СВХ и ЮВХ, что обеспечит жителей дополнительными возможностями для передвижения.

«Так что Рязанский район будет в этом отношении очень хорошо транспортно обеспечен», - подчеркнул он.

Глава столицы уточнил, что в районе возводятся три очереди, один дом готов, ещё один достраивается, после чего будут возведены ещё две очереди.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что сохранение льготной ипотеки не даст упасть спросу на жилье, что поможет не только застройщикам, но и жителям, у которых появится возможность «не откладывать и не пересматривать свои планы на покупку жилья в новостройках».

