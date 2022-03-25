Бочкарёв: Сохранение льготной ипотеки поддержит строительную отрасль и поможет с покупкой жилья
Заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что сохранение льготной ипотеки в меняющихся экономических условиях является очень важным шагом для поддержки строительной отрасли, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, она не даст упасть спросу на жилье, что поможет не только застройщикам, но и жителям, у которых появится возможность «не откладывать и не пересматривать свои планы на покупку жилья в новостройках».
Также он отметил, что процентная ставка по льготной ипотеке повысилась, однако в сравнении с повышением ключевой ставки Центрального банка РФ, фактически программа даже расширяется.
«Если при ключевой ставке ЦБ в 9,5% льготная ипотека выдавалась под 7%, то при её повышении до 20%, ставка льготной ипотеки повысилась лишь до 12%. А все ранее оформившие льготную ипотеку продолжат платить по прежней ставке», - уточнил Бочкарёв.
Заммэра добавил, что вместе с процентом увеличиваются и максимальная сумма кредита - для Москвы в четыре раза, с трёх млн до 12 млн рублей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что арендаторы нежилых объектов, находящихся в собственности столицы, смогут получить отсрочку до 31 декабря 2022 года по оплате арендных платежей за второй квартал текущего периода, сообщает RT.
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