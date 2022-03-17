Собянин рассказал о первоочередных решениях по поддержке строительной отрасли
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге рассказал о мерах поддержки для строительной отрасли. Сообщение опубликовано на официальном сайте мэра.
Собянин напомнил, что строительство остается важнейшим направлением для развития города. При этом восстановить отрасль в случае ее остановки крайне сложно.
«Заказы строителей дают огромный мультипликативный эффект в экономике страны в целом. Поэтому вместе с правительством РФ мы сейчас разрабатываем комплекс мер по поддержке жилищного строительства, ипотеки и всей строительной отрасли Москвы», - отметил мэр.
По словам Собянина, помощь в рамках инвестиционной программы будут сохранена в тех же объемах, что и раньше. При этом размер авансовых платежей по городскому заказу дойдет до 70%, это поможет застройщикам в условиях роста цен на стройматериалы.
На год сохранятся уже существующие ставки арендной платы за земельные участки. Застройщикам также дадут полугодовую беспроцентную отсрочку по арендным платежам. Кроме того, плата за предоставление рассрочки останется на уровне 9,5% и не будет больше привязана к ключевой ставке.
Также застройщиков не будут штрафовать за «незначительные нарушения сроков строительства». Кроме того, кабмин России, по словам мэра, работает над расширением программы льготной ипотеки. При этом общую работу строительног комплекса мэр оценил достаточно высоко. По его словам, кризис эта отрасль встретила «в неплохой форме».
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