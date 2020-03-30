Собянин: Около 20% жителей Москвы игнорируют призывы о самоизоляции

Около 20% жителей Москвы фактически проигнорировали призывы о самоизоляции. Как пишет ТАСС, об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник напомнил, что к концу недели в мегаполисе будет развернута “умная” информационная система – она позволит контролировать передвижение горожан и наказывать нарушителей режима самоизоляции, пишет АГН Москва.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей в связи с распространением COVID-19. В течение этого времени россиян призывают оставаться дома, а также как можно меньше контактировать друг с другом. Отметим, временно ограничена работа ресторанов, кафе, крупных парков, а также непродовольственных магазинов. Все эти меры направлены на то, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции.