Число смертей от коронавируса в России возросло до 9

В России по состоянию на 30 марта 2020 года зафиксировано 9 летальных случаев в результате заболевания коронавирусом COVID-19.

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Такие данные привели в оперативном штабе. За минувшие сутки число заболевших возросло на 302 человека — новые случаи выявлены в 35 регионах, подавляющее большинство — в Москве — 212.

Таким образом на данный момент в стране зарегистрировано 1836 случаев инфицирования, сообщает RT.

Накануне в Москве и Подмосковье объявили о введении новых мер по самоизоляции: в частности, гражданам разрешено покидать свои дома для получения срочной медицинской помощи, для приобретения продуктов или лекарств в ближайших магазинах и аптеках, выгула домашних животных или выноса мусора.

На работу могут ходить граждане, которым необходимо присутствовать на рабочем месте в эти дни.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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