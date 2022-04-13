Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил программу льготного онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что онлайн-кредиты по ставке 13,5% могут быть получены на любые цели субъектами малого и среднего бизнеса любой отрасли экономики.

При этом отмечается, что максимальный размер кредита составляет 5 миллионов рублей, а срок субсидирования процентной ставки - девять месяцев.

По словам главы города, оформление кредитов займет от одного до трех дней, так как не будет требоваться предоставление залога, поручительств и длительного сбора документов.