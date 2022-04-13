Собянин одобрил программу льготного онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил программу льготного онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что онлайн-кредиты по ставке 13,5% могут быть получены на любые цели субъектами малого и среднего бизнеса любой отрасли экономики.

При этом отмечается, что максимальный размер кредита составляет 5 миллионов рублей, а срок субсидирования процентной ставки - девять месяцев.

По словам главы города, оформление кредитов займет от одного до трех дней, так как не будет требоваться предоставление залога, поручительств и длительного сбора документов.

Собянин рассказал о решениях по поддержке транспортной отрасли, торговли и общественного питания

В настоящее время получить онлайн-кредиты можно в восьми банках, в числе которых Сбербанк, ВТБ, «Промсвязьбанк» и другие.

Ранее Собянин утвердил новый порядок выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей. Выплаты полагаются семьям, среднедушевой доход которых не превышает установленную в Москве величину прожиточного минимума - 18 тысяч 714 рублей в месяц.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваСредний И Малый БизнесСергей Собянин
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