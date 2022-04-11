Собянин рассказал о решениях по поддержке транспортной отрасли, торговли и общественного питания

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил новые меры по поддержке рынка труда, включая индустрию общественного питания, торговли и транспорта. Об этом он написал на своем персональном сайте.

Так, Собянин обсудил с с руководителями КамАЗа, ГАЗа, «Трансмашхолдинга» сложности, связанные с долгосрочным заказом на поставку электробусов и вагонов метро. Мэр напомнил, что многие западные поставщики больше не поставляют в Россию детали для подвижного состава, однако в течение нескольких месяцев можно найти альтернативу.

В руководстве Москвы также разрабатывают длительную программу поставок подвижного состава до 2026 года. В городе намерены увеличить ежегодное авансирование поставок и ускорение их оплаты. Кроме того, в планах актуализировать закупочные цены на вагоны и другие элементы составов и увеличить сроки поставок по уже заключенным контрактам, а также смягчить требования, за исключениям тех, что влияют на безопасность перевозок.

Мэр напомнил и о поддержке общепита, напомнив о разрешении оставлять на зиму летние веранды. Около 200 конструкций по всему городу не будут демонтированы, что поможет бизнесу сэкономить. Кроме того, уличные торговцы в 2022 году смогут заплатить за аренду киосков по ставкам прошлого года. Всего в городе около 4 тысяч уличных киосков.

Собянин отметил, что город упростил перепланировку нежилых помещений. Он привел в пример ситуацию, когда один магазин «съезжает», однако новые арендаторы смогут изменить внешний вид витрин или входов без согласования с Москомархитектурой и без повторных обмеров помещений. До 31 декабря этого года будет работать мораторий на назначение административных штрафов при согласовании ранее выполненных перепланировок.

