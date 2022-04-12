Собянин: В Москве установлен единый размер пособий на детей из нуждающихся семей

Для того, чтобы получать пособие, нужно подать заявление через личный кабинет на mos.ru. Сделать это можно с 1 мая, сама выплата установлена с 1 апреля. В результате семьи, которым ежемесячное пособие на ребенка было назначено по ранее действовавшим правилам, продолжат получать выплаты до достижения ребенком возраста трех лет, восьми лет и 18 лет соответственно.

При этом начиная с 1 мая получатели таких пособий также вправе обратиться за назначением ежемесячных пособий на детей в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума.

Новый порядок выплаты ежемесячных пособий на детей из бедных семей нацелен на адресную и доступную помощь от города, отметили в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин в марте подписал указ о предоставлении семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет и нуждающимся в социальной поддержке, ежемесячной выплаты, которая будет установлена с 1 апреля 2022 года.

