В России могут сократить перечень отпускаемых в аптеках без рецепта лекарств
В России предложил сократить до минимума перечень лекарств, отпускаемых в аптеках без рецепта. С инициативой выступил первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он направил своё обращение на главы Минздрава Михаила Мурашко, отмечает RT.
Он пояснил, что по причине «повышенной эпидтревоги» в стране многие люди часто прибегают к самолечению. По словам Петрова, оно обусловлено «необоснованными страхами перед официальной медициной», а также нежеланием многих людей тратить время на поход к врачу. Общественник уверен, что такой легкомысленный подход «таит в себе огромную опасность для здоровья нации», особенно в период пандемии COVID-19.
Между тем, в начале июля стало известно, что в регионы РФ дополнительно поступит свыше 2,4 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Уточняется, что «деньги направят из резервного фонда правительства». Эти средства позволят обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек. Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.
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