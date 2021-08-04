В России могут сократить перечень отпускаемых в аптеках без рецепта лекарств

В России предложил сократить до минимума перечень лекарств, отпускаемых в аптеках без рецепта. С инициативой выступил первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он направил своё обращение на главы Минздрава Михаила Мурашко, отмечает RT.

Он пояснил, что по причине «повышенной эпидтревоги» в стране многие люди часто прибегают к самолечению. По словам Петрова, оно обусловлено «необоснованными страхами перед официальной медициной», а также нежеланием многих людей тратить время на поход к врачу. Общественник уверен, что такой легкомысленный подход «таит в себе огромную опасность для здоровья нации», особенно в период пандемии COVID-19.