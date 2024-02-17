Собянин одобрил еще один проект по программе создания мест приложения труда
В районе Хорошево-Мневники построят административно-деловой комплекс, в котором создадут более 12,2 тысячи рабочих мест, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, проект реализуется за счет частных инвестиций в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. В результате реализации проекта снижается дефицит рабочих мест и при этом сокращается маятниковая миграция – когда утром потоки людей и машин стремятся из района на работу, а вечером – в обратном направлении.
«За четыре года мы заключили больше 70 таких соглашений о строительстве объектов по всей Москве. Это даст свыше 120 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города», – сказал Собянин.
Как отмечается на официальном сайте мэра Москвы, площадь нового комплекса составит свыше 85,5 тысячи квадратных метров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru