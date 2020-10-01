«Удаленка» станет обязательной с 5 октября

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей перевести на «удаленку» не менее 30% сотрудников, указ опубликован на сайте градоначальника.

Удаленный режим работы будет действовать с 5 по 28 октября. Прежде всего, это коснется сотрудников, работающих по договорам ГПХ.

Кроме того, на «удаленку» должны перевести всех работников старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. Исключение возможно для тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, отмечает RT.

По словам Собянина, требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

«Количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти – более 2000 человек ежедневно», - написал он.

Как подчеркнул мэр, в зоне особого риска находятся дети и пожилые москвичи.

«Доля детей среди заболевших впервые превысила 19%. Да, они болеют легко или вообще без симптомов, но при этом могут заразить старших членов семьи, которые переносят коронавирус гораздо тяжелее», - отметил градоначальник.

