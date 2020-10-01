«Удаленка» станет обязательной с 5 октября
Мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей перевести на «удаленку» не менее 30% сотрудников, указ опубликован на сайте градоначальника.
Удаленный режим работы будет действовать с 5 по 28 октября. Прежде всего, это коснется сотрудников, работающих по договорам ГПХ.
Кроме того, на «удаленку» должны перевести всех работников старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. Исключение возможно для тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, отмечает RT.
По словам Собянина, требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.
«Количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти – более 2000 человек ежедневно», - написал он.
Как подчеркнул мэр, в зоне особого риска находятся дети и пожилые москвичи.
«Доля детей среди заболевших впервые превысила 19%. Да, они болеют легко или вообще без симптомов, но при этом могут заразить старших членов семьи, которые переносят коронавирус гораздо тяжелее», - отметил градоначальник.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус опасен «практически исключительно» для людей старше 65 лет и «ослабленных людей», то есть тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
то же время в Москве закрыли уже 62 магазина за несоблюдение масочного режима. В частности, кассиры не надевали маски. Лишь за минувшие выходные власти были вынуждены приостановить работу 13 магазинов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала радио «Комсомольская правда», что иммунитет выработался у почти 25% москвичей.
Вместе с тем она отметила, что нынешний прирост случаев инфицирования в России заранее прогнозировался. Она пояснила, что коронавирус функционирует как респираторный, у которого четко выражена сезонная активность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru