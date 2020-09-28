Познер предложил жестко наказывать за отказ носить маски

За отказ носить маски во время пандемии нужно штрафовать на 25-50 тысяч рублей, заявил телеведущий и журналист Владимир Познер.

Однако перед штрафом он предложил поговорить с такими людьми. По его словам, России стоит перенять опыт Франции, где уже штрафуют за нарушение масочного режима.



«А верят или не верят, не имеет значения – пусть соблюдают установленный порядок, хоть не верят», — написал Познер на своем сайте.