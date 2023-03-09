Собянин объявил о завершении строительства ЖК «Царицыно»

Строительство ЖК «Царицыно» завершено – это был крупнейший проблемный объект Москвы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем блоге.

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Он отметил, что в 14 корпусах ЖК приобрели квартиры почти 5 тысяч дольщиков, большая часть которых уже получила квартиры. По словам Собянина, до конца 2023 года все остальные пострадавшие граждане также получат ключи от своего жилья.

Мэр подчеркнул, что строительство жилого комплекса на улице 6-я Радиальная, владение 7 стартовало еще в 2006 году. Собянин указал, что с 2011 года были решены проблемы порядка 27 тысяч пострадавших граждан. Осталось восстановить в своих правах еще порядка 5,5 тысяч обманутых дольщиков, добавил он.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:МоскваСтроительство
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