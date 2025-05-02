МО РФ: В акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров ВСУ

В ночь на 2 мая и утром в пятницу российские моряки уничтожили в акватории Чёрного моря 10 безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным ведомства, также был уничтожен быстроходный катер «Willard» производства США, ещё два безэкипажных катера повреждены.

«Также дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БпЛА самолётного типа над территорией Крыма», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что ВКС России сбили украинский Су-27, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФБеспилотникиЧерное МореЧерноморский Флот РФ

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