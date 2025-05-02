МО РФ: В акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров ВСУ
2 мая 202513:33
В ночь на 2 мая и утром в пятницу российские моряки уничтожили в акватории Чёрного моря 10 безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, также был уничтожен быстроходный катер «Willard» производства США, ещё два безэкипажных катера повреждены.
«Также дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БпЛА самолётного типа над территорией Крыма», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили, что ВКС России сбили украинский Су-27, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru