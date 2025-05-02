В ФРГ партию «Альтернатива для Германии» признали экстремистской организацией

Сообщается, что решение было принято на основе экспертного обзора, в рамках которого были рассмотрены заявления и позиции высокопоставленных представителей партии, а также «последние организационные события».

«Решающим является этническое понимание народа со стороны АдГ, которое обесценивает целые группы населения в Германии и нарушает их человеческое достоинство», - указали в ведомстве.

Также отмечается, что решение о признании АдГ правоэкстремистским движением не носит окончательный характер.

Ранее институт опросов общественного мнения Forsa заявил, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала 26% поддержки, что сделало её самой популярной силой в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

