СМИ: В самом длинном тоннеле РФ вспыхнул автомобиль

Автомобиль УАЗ вспыхнул в Дагестане в Гимринском тоннеле - самом длинном автомобильном тоннеле России. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Отмечается, что всё вокруг оказалось окутано густым чёрным дымом, на подступах к тоннелю образовались многокилометровые пробки.

«Благодаря оперативной работе спасателей, пламя удалось усмирить, и спустя час движение по стратегической артерии было восстановлено», - говорится в сообщении.

Ранее автомобиль загорелся в Москве на парковке административного здания на Пресненской набережной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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