СМИ: В самом длинном тоннеле РФ вспыхнул автомобиль
Автомобиль УАЗ вспыхнул в Дагестане в Гимринском тоннеле - самом длинном автомобильном тоннеле России. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что всё вокруг оказалось окутано густым чёрным дымом, на подступах к тоннелю образовались многокилометровые пробки.
«Благодаря оперативной работе спасателей, пламя удалось усмирить, и спустя час движение по стратегической артерии было восстановлено», - говорится в сообщении.
Ранее автомобиль загорелся в Москве на парковке административного здания на Пресненской набережной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru