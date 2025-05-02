Трамп поручил сократить финансирование корпорации общественного вещания
Президент США Дональд Трамп поручил сократить финансирование корпорации общественного вещания (CPB), которая субсидирует Национальное общественное радио (NPR) и Службу общественного вещания (PBS). Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
По словам американского лидера, CPB не соблюдает принципы беспристрастности, а госфинансирование новостных СМИ «разрушает видимость журналистской независимости».
Трамп подчеркнул, что продвигаемые NPR и PBS точки зрения «не имеют значения».
«Важно то, что ни одна из организаций не представляет честного, точного или беспристрастного изображения текущих событий налогоплательщикам», — заключил он.
Ранее состояние Трампа сократилось на полмиллиарда долларов из-за влияния на экономику введённых им пошлин, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru