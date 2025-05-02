Трамп поручил сократить финансирование корпорации общественного вещания

Ночная атака ВСУ на Севастополь стала самой массированной в этом году

Сотрудники ФСБ предотвратили в Дагестане теракт

США не будут больше выступать в роли посредника в диалоге между РФ и Украиной

Один из культовых пейзажей Клода Моне будет продан 12 мая на вечерних торгах Christie’s в Нью-Йорке

Рекорд 116-летней давности по количеству осадков побит в Москве