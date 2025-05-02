В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадала женщина

Российские средства ПВО сработали над Курской областью. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Хинштейн: При атаке БПЛА ВСУ в Рыльске пострадали три человека

По его словам, в результате падения обломков украинских беспилотников в деревне Кукуевка Курского района была ранена 47-летняя женщина, её доставили в больницу.

Также он отметил, что появившаяся информация якобы о пожаре в Курске из-за атаки дронов, на самом деле никак не связаны с беспилотниками, а имеют сугубо бытовой характер.

Ранее Хинштейн заявил, что с начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область погибли 288 мирных жителей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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