В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадала женщина
Российские средства ПВО сработали над Курской областью. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, в результате падения обломков украинских беспилотников в деревне Кукуевка Курского района была ранена 47-летняя женщина, её доставили в больницу.
Также он отметил, что появившаяся информация якобы о пожаре в Курске из-за атаки дронов, на самом деле никак не связаны с беспилотниками, а имеют сугубо бытовой характер.
Ранее Хинштейн заявил, что с начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область погибли 288 мирных жителей, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадала женщина
- В ФРГ партию «Альтернатива для Германии» признали экстремистской организацией
- Балерина Кретова стала первой в истории примой сразу трех театров
- СМИ: В Таиланде зафиксировали первый случай гибели от сибирской язвы
- «Манчестер Юнайтед» поздравил Дэвида Бекхэма с 50-летием
- МО РФ: В акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров ВСУ
- СМИ: В самом длинном тоннеле РФ вспыхнул автомобиль
- Трамп поручил сократить финансирование корпорации общественного вещания
- Сослан Фидаров стал победителем фестиваля «Дорога на Ялту»
- В Черном море уничтожили быстроходный катер американского производства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru