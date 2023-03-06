Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал «Очаково» будущего МЦД-4

Подготовка к запуску четвертого Московского центрального диаметра идет полным ходом. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 6 марта после реконструкции была открыта станция "Очаково" — это 15-й пригородный вокзал на Калужском направлении МЖД, которое будет частью МЦД-4. По словам Собянина, с открытием вокзала и запуском четвертого диаметра транспортная доступность будет лучше для 40 тысяч жителей южной части района Очаково-Матвеевское.

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Так, устаревшую станцию закрыли на реконструкцию в июле 2022 года. Теперь вместо нее будет современный вокзал с новыми платформами и надземным вестибюлем. При этом прилегающую территорию также благоустроили. Как сообщил мэр, четвертый диаметр будет проходить через Москву с запада на восток и свяжет семь центральных вокзалов столицы.

Таким образом, реконструкция вокзала "Очаково", а позднее и запуск МЦД-4, обеспечит 40 тысяч москвичей, проживающих в южной части района Очаково-Матвеевское, дополнительной станцией метро.

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ФОТО: пресс-служба компании «МИПСТРОЙ 1»
ТЕГИ:МоскваВокзалы
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