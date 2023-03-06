Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал «Очаково» будущего МЦД-4

Так, устаревшую станцию закрыли на реконструкцию в июле 2022 года. Теперь вместо нее будет современный вокзал с новыми платформами и надземным вестибюлем. При этом прилегающую территорию также благоустроили. Как сообщил мэр, четвертый диаметр будет проходить через Москву с запада на восток и свяжет семь центральных вокзалов столицы.

Таким образом, реконструкция вокзала "Очаково", а позднее и запуск МЦД-4, обеспечит 40 тысяч москвичей, проживающих в южной части района Очаково-Матвеевское, дополнительной станцией метро.

