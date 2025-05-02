«Манчестер Юнайтед» поздравил Дэвида Бекхэма с 50-летием
Английский ФК «Манчестер Юнайтед» поздравил с юбилеем своего бывшего игрока Дэвида Бекхэма, которому 2 мая исполнилось 50 лет.
«С 50-м днем рождения, Бэкс», — написали манкунианцы в своих соцсетях.
Также команда опубликовала видеоролик, в котором показаны все 85 голов, которые Бекхэм забил с 1993 по 2003 год за 394 матча в составе «Манчестер Юнайтед».
Ранее стриминговая платформа Netflix анонсировала документальный сериал, посвящённый супруге футболиста - британской певице, модели и дизайнере Виктории Бекхэм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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