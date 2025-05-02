СМИ: В Таиланде зафиксировали первый случай гибели от сибирской язвы

Мужчина в Таиланде скончался от сибирской язвы. Об этом сообщает тайская газета Nation.

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По данным издания, 53-летний мужчина заразился во время религиозного праздника, когда съел говядину.

«Департамент медицинских наук подтвердил наличие бактерии, вызывающей сибирскую язву», - говорится в сообщении.

Также в Nation написали, что подтверждено ещё одно заражение сибирской язвой, подтверждение диагноза ожидают 638 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к реальным эпидемическим угрозам сейчас следует отнести птичий грипп, оспу обезьян, а также природные очаги холеры, чумы, вируса Зика, малярии и сибирской язвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:Сибирская ЯзваСмертьТаиланд

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