СМИ: В Таиланде зафиксировали первый случай гибели от сибирской язвы
Мужчина в Таиланде скончался от сибирской язвы. Об этом сообщает тайская газета Nation.
По данным издания, 53-летний мужчина заразился во время религиозного праздника, когда съел говядину.
«Департамент медицинских наук подтвердил наличие бактерии, вызывающей сибирскую язву», - говорится в сообщении.
Также в Nation написали, что подтверждено ещё одно заражение сибирской язвой, подтверждение диагноза ожидают 638 человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к реальным эпидемическим угрозам сейчас следует отнести птичий грипп, оспу обезьян, а также природные очаги холеры, чумы, вируса Зика, малярии и сибирской язвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадала женщина
- В ФРГ партию «Альтернатива для Германии» признали экстремистской организацией
- Балерина Кретова стала первой в истории примой сразу трех театров
- СМИ: В Таиланде зафиксировали первый случай гибели от сибирской язвы
- «Манчестер Юнайтед» поздравил Дэвида Бекхэма с 50-летием
- МО РФ: В акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров ВСУ
- СМИ: В самом длинном тоннеле РФ вспыхнул автомобиль
- Трамп поручил сократить финансирование корпорации общественного вещания
- Сослан Фидаров стал победителем фестиваля «Дорога на Ялту»
- В Черном море уничтожили быстроходный катер американского производства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru