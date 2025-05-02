СМИ: Владислава Бакальчука проверят по статье о дискредитации ВС РФ
Правоохранители намерены проверить владельца компании «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука на предмет нарушения статьи о дискредитации российской армии. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Лента.ру».
Собеседник издания указал, что причиной стал пост бизнесмена в Telegram, в котором он заявил, что «бизнесу придется выживать» из-за роста бюджетных трат на оборону, а также якобы усиления налоговой нагрузки и регулирования со стороны государства.
«Будет проведена проверка... Правоохранителям поступило соответствующее обращение», — сказал источник.
Отмечается, что указанный пост Бакальчук разместил 29 апреля. В настоящее время он удалён.
Ранее суд передал долю Бакальчука в ООО «Вайлдберриз» его экс-супруге Татьяне Ким, которая стала владельцем 100% компании, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru