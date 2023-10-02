Собянин объявил о старте финального этапа московского чемпионата «Абилимпикс»

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что на чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» выступят 850 москвичей.

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По его словам, конкурс продлится до 6 октября. Будут задействованы 22 площадки столицы, лучших будут выбирать по 60 профессиональным компетенциям, в том числе «в медицине, образовании, сфере услуг и IT».

Он также указал, что участники будут бороться за победу в трёх возрастных категориях: школьники старше 14 лет, студенты и взрослые специалисты.

«Самых талантливых и подготовленных крупнейшие работодатели города пригласят на стажировку и работу. Победители также войдут в состав столичной команды на национальном первенстве», – заключил градоначальник.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в 2022 году более 200 участников чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» нашли работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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