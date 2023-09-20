Собянин: 15 компаний из Москвы победили в федеральном конкурсе промдизайна

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах первой премии «Лучший промышленный дизайн России». Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил Собянин, премия была учреждена совместно с Минпромторгом и Минкультуры для поддержки и популяризации промышленного дизайна.

«Мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городской среды, бытовая химия, упаковка продуктов питания, обувь и хай-тек – в первом конкурсе на соискание премии приняло участие свыше 500 компаний. Жюри отобрали 20 победителей», — подчеркнул мэр, добавив, что 15 из них работают в Москве.

Проекты-победители получили право разместить специальный знак лауреата на своей продукции.

Собянин рассказал о самых интересных московских проектах. Так, компания «Аэромакс» представила экспериментальный образец первого беспилотного вертолета SH-750. Машина с водородным двигателем, грузоподъемностью до 300 кг и максимальной скоростью до 200 км/ч сможет использоваться в регионах со сложными климатическими условиями.

В свою очередь, компания-производитель высокотехнологичных протезов «Моторика» представила протез кисти и пальцев с микропроцессорным управлением. Устройство может переключаться между восемью быстрыми схватами, в частности, захватывать мелкие или крупные предметы, управлять сенсорными экранами гаджетов и открывать дверь.

Кроме того, одним из победителей стал разработчик зарядной станции для электротранспорта «ЭМ Ти Прод». Устройство самостоятельно определяет тип подключенного транспорта, предлагает оптимальную мощность, позволяет проводить мониторинг и управление удаленно.

