Собянин объявил о новых послаблениях по режиму COVID-19 в Москве

Попасть в эти МФЦ можно будет исключительно по предварительной записи.

С 25 мая также возобновляется работа каршеринга, но автомобиль можно будет взять в аренду минимум на пять дней. С 27 мая для передвижения по столице станут действительны только московские цифровые пропуска.

По словам Собянина, это необходимо для упрощения контроля и создания одноканальной системы. Жители других регионов могут оформить пропуска уже сегодня.

