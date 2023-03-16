Собянин объявил о начале реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах
Пять корпусов Дворца пионеров на Воробьевых горах будут отреставрированы, будет приведен в порядок декор фасадов и восстановлена отделка цоколей из натурального камня. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Он отметил, что будут отреставрированы мозаичные панно и восстановлены утраченные элементы произведений монументального искусства. По словам Собянина, также будет выполнен ремонт кровли и козырьков, внешних и внутренних стен зданий, лестничных маршей. Мэр подчеркнул, что Дворцу пионеров вернут его исторический облик.
Кроме того, Собянин добавил, что важной частью проекта обновления Дворца пионеров станет благоустройство большой зеленой территории площадью почти четыре гектара. По словам мэра, также будет проведена реконструкция Воробьевского пруда.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- CNN: США дистанционно стёрли ПО на упавшем в Чёрном море дроне
- Экс-глава «Яндекс.Лавки» Красильщик заочно арестован по делу о фейках об армии РФ
- Пушилин: Нет предпосылок, что Киев собирается выводить подразделения из Артемовска
- СМИ: США ожидают начала наступления Украины к маю
- Вертолёт в США разбился при попытке угона
- В Иркутской области произошло землетрясение
- СМИ: В Белгородской области украинский снайпер ранил российского пограничника
- Аксенов назвал Зеленского аватаром Байдена
- Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн России
- Суд обязал брата Назарбаева вернуть государству акции Алматинского ТЯЖМАШа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru