Собянин объявил о начале реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах

Пять корпусов Дворца пионеров на Воробьевых горах будут отреставрированы, будет приведен в порядок декор фасадов и восстановлена отделка цоколей из натурального камня. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем блоге.

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Он отметил, что будут отреставрированы мозаичные панно и восстановлены утраченные элементы произведений монументального искусства. По словам Собянина, также будет выполнен ремонт кровли и козырьков, внешних и внутренних стен зданий, лестничных маршей. Мэр подчеркнул, что Дворцу пионеров вернут его исторический облик.

Кроме того, Собянин добавил, что важной частью проекта обновления Дворца пионеров станет благоустройство большой зеленой территории площадью почти четыре гектара. По словам мэра, также будет проведена реконструкция Воробьевского пруда.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МоскваРеставрация
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