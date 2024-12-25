Собянин: Метро, МЦК и наземный транспорт будет работать всю новогоднюю ночь
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новогоднюю ночь – с 20:00 до 6:00 – проезд на метрополитене, в наземном городском транспорте и МЦК в столице будет бесплатным.
«Перевозить пассажиров будут 140 наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта и 18 регулярных ночных маршрутов», — написал он в своем Telegram-канале.
Собянин подчеркнул, что благодаря ночной работе транспорта жители города и гости столицы смогут встретить Новый год дома или в гостях, после чего продолжить празднование в парках и на улицах столицы.
Также бесплатной будет и парковка на улицах города – с 30 декабря по 8 января. А на Рождество МЦК и метро в столице будут открыты до 2:00, МЦД – до 3:00.
Ранее начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковник полиции Александр Романенко в пресс-центре НСН заявил, что в столице запрещено запускать фейерверки в новогоднюю ночь, однако жители и гости столицы смогут насладиться различными световыми шоу, передает «Радиоточка НСН».
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