Траты россиян на подготовку к Пасхе оценили в 499 рублей
Граждане России в среднем тратят на подготовку к Пасхе 499 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
Речь идет о готовом куличе, десятке яиц и наборе красителей. Минимальный набор оказался на 8% выше уровня прошлого года. Однако при добавлении творожной пасхи стоимость набора превысит 1 тысячу рублей, что на 10% выше показателей 2024 года.
Россияне предпочитают закупаться к Пасхе в обычных магазинах, а не в интернете.
Ранее россиянам назвали болезни, при которых нельзя есть сдобный пасхальный кулич, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru