Траты россиян на подготовку к Пасхе оценили в 499 рублей

Речь идет о готовом куличе, десятке яиц и наборе красителей. Минимальный набор оказался на 8% выше уровня прошлого года. Однако при добавлении творожной пасхи стоимость набора превысит 1 тысячу рублей, что на 10% выше показателей 2024 года.

Россияне предпочитают закупаться к Пасхе в обычных магазинах, а не в интернете.

Ранее россиянам назвали болезни, при которых нельзя есть сдобный пасхальный кулич, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

