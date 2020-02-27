Собянин объяснился по поводу изоляции приезжих из Китая

Режим изоляции граждан, прибывших в Москву из стран, которые охватила эпидемия коронавируса, не является дискриминационным. Об этом говорится в письме, которое столичный мэр Сергей Собянин направил полномочному послу КНР в РФ Чжану Ханьхуэю. В нем отмечается, что карантинные меры действуют не исключительно по отношению к гражданам Китая, передает «Интерфакс».

В документе градоначальник напомнил, что граждане, прибывающие в Россию из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса, при прохождении погранконтроля получают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о необходимости соблюдать режим изоляции по месту жительства и/или пребывания в течение двух недель.