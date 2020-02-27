Собянин объяснился по поводу изоляции приезжих из Китая
Режим изоляции граждан, прибывших в Москву из стран, которые охватила эпидемия коронавируса, не является дискриминационным. Об этом говорится в письме, которое столичный мэр Сергей Собянин направил полномочному послу КНР в РФ Чжану Ханьхуэю. В нем отмечается, что карантинные меры действуют не исключительно по отношению к гражданам Китая, передает «Интерфакс».
В документе градоначальник напомнил, что граждане, прибывающие в Россию из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса, при прохождении погранконтроля получают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о необходимости соблюдать режим изоляции по месту жительства и/или пребывания в течение двух недель.
Собянин отметил, что мера связана со сложной ситуацией по коронавирусу в ряде стран. Превентивные шаги предпринимаются в целях нераспространения инфекции на территории России.
По словам Собянина, с 22 февраля 80 граждан КНР нарушили режим изоляции. Такие действия расцениваются как нарушение миграционного законодательства РФ, наказываются они выдворением из страны, сообщает «ФедералПресс».
Ранее в четверг Ростуризм рекомендовал остановить продажу туров в Италию, Иран и Корею. В этих странах зафиксирована вспышка коронавируса нового типа.
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