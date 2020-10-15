Собянин объяснил новые меры против коронавируса
Владельцы ночных клубов сами обратились в мэрию Москвы с просьбой ввести систему идентификации посетителей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, предприниматели понимали, что их заведения стоят первыми в очереди под закрытие.
Мэр добавил, что новые ограничительные меры помогут не допустить закрытия ночных клубов, а также избежать роста числа новых заражений коронавирусом.
С 19 октября в Москве начнет работать система идентификации посетителей ночных клубов. Теперь при входе в зал нужно будет отсканировать QR-код или отправить СМС на номер 7377. Нововведение коснется более 500 столичных клубов.
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