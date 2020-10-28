Собянин: необходимости ввода новых ограничений в Москве сегодня нет
Необходимости ввода новых ограничений в Москве сегодня нет, говорится в сообщении на персональном сайте мэра города Сергея Собянина.
«Московская система здравоохранения имеет серьезный запас прочности. Свободно около пяти тысяч коронавирусных коек – почти в 2 раза больше, чем месяц назад. Необходимости в перепрофилировании обычных больниц для лечения ковида сегодня нет», - говорится в сообщении.
В этой связи мэр отметил, что нет необходимости вводить новые ограничения, но и смягчать действующие еще рано. Мэр особо подчеркнул, что никаких послаблений не будет по соблюдению масочного и перчаточного режима.
В силу этого на следующей неделе школьники 6-11 классов продолжат обучение дистанционно, стоит ли возобновлять очное обучение после этого, решат в конце следующей недели. Детские досуговые организации, подведомственные городу и городские же учреждения допобразования будут закрыты до 29 ноября.
До той же даты продлеваются требования о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку, оставаться дома людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями и действие системы чек-инов на вход в развлекательные заведения.
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