Собянин обсудил с кандидатами от «ЕР» волонтерское движение в Москве

Собянин отметил, что создание сети окружных и районных «доброцентров» - точек сбора и поддержки людей, которые желают сделать что-то нужное и полезное для своих соседей и города в целом - правильная и полезная идея, которую нужно обязательно реализовать.

В конце июня Собянин открыл на Ленинградском проспекте молодежный волонтерский центр, где созданы площадки для проведения мероприятий и обмена опытом.

