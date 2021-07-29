Собянин обсудил с кандидатами от «ЕР» волонтерское движение в Москве
В Москве будут созданы окружные и районные волонтерские центры. Автором инициативы выступил депутат Госдумы от «Единой России» Артем Метелев, мэр Москвы Сергей Собянин поддерживает идею. Об этом градоначальник сообщил в блоге на своем персональном сайте.
Собянин отметил, что создание сети окружных и районных «доброцентров» - точек сбора и поддержки людей, которые желают сделать что-то нужное и полезное для своих соседей и города в целом - правильная и полезная идея, которую нужно обязательно реализовать.
В конце июня Собянин открыл на Ленинградском проспекте молодежный волонтерский центр, где созданы площадки для проведения мероприятий и обмена опытом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+22 420 / сут.
Умерли
156 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 579 / сут.
- Налоговые органы могут получить право блокировать имущество должников до проверки
- Собянин обсудил с кандидатами от «ЕР» волонтерское движение в Москве
- На Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения
- Российские рапиристки вышли в финал Олимпийских игр
- В районе Антальи эвакуировали 18 населенных пунктов из-за пожара
- Житель Амурской области «заминировал» вокзал, чтобы не возвращаться к жене и шестерым детям
- Цены на газ в Европе обновили рекордные значения
- Психолог рассказала о влиянии беспорядка в доме на эмоциональное состояние
- Больше 60% инноваций в строительстве дорог в России оказались старыми
- «Странное ощущение». Колесников посетовал на отсутствие гимна на ОИ-2020
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru