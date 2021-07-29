Собянин обсудил с кандидатами от «ЕР» волонтерское движение в Москве

В Москве будут созданы окружные и районные волонтерские центры. Автором инициативы выступил депутат Госдумы от «Единой России» Артем Метелев, мэр Москвы Сергей Собянин поддерживает идею. Об этом градоначальник сообщил в блоге на своем персональном сайте.

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Собянин отметил, что создание сети окружных и районных «доброцентров» - точек сбора и поддержки людей, которые желают сделать что-то нужное и полезное для своих соседей и города в целом - правильная и полезная идея, которую нужно обязательно реализовать.

В конце июня Собянин открыл на Ленинградском проспекте молодежный волонтерский центр, где созданы площадки для проведения мероприятий и обмена опытом.

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ФОТО: С. Сулима
ТЕГИ:Сергей СобянинВолонтеры
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