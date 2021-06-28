Собянин открыл молодёжный волонтёрский центр на Ленинградском проспекте
Мэр столицы Сергей Собянин открыл на Ленинградском проспекте молодежный волонтерский центр, где созданы площадки для проведения мероприятий и обмена опытом, сообщили в пресс-службе мэрии и правительства Москвы.
Отмечается, что открыто три универсальные площадки: конференц-зал «Команда» на 70 человек, коворкинг «Инициатива» на 40 человек и коворкинг «Польза» - на 20.
По словам Собянина, на сегодняшний день сотни тысяч горожан так или иначе участвуют в волонтерском движении столицы. Он отметил неоценимый вклад волонтерского движения в борьбу с пандемией, волонтеры активно помогают гражданам с самого начала распространения коронавирусной инфекции.
«Вы просто вышли на передовую и помогали москвичам. Особенно тем, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Носили питание, медикаменты, помогали им во всем», - заметил он.
Глава города выразил надежду на продолжение развития волонтерского движения в городе и заявил о намерении способствовать этому.
«Мы думаем над развитием новых площадок и нам понадобятся новые помощники, чтобы обеспечить москвичам комфортный процесс (вакцинации) и в то же время сохранить им защиту. Сложный процесс, но так как у нас медиков и врачей не прибавляется, нам нужна реальная ваша помощь», - подчеркнул градоначальник.
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