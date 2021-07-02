Собянин рассказал о волонтерской акции «ПаркАрт» в московских парках

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте заявил, что акция «ПаркАрт» не только делает столичные парки «ещё краше и привлекательнее», но и продлевает деревьям жизнь.

По его словам, в рамках акции проводится серьёзная работа по лечению поврежденных деревьев, так как для размещения будущих картин специально подбираются растения с большими вертикальными трещинами-морозобоинами, дуплами и оголёнными участками ствола.

Градоначальник рассказал, что повреждённые участки деревьев тщательно очищают от остатков коры, гнили, лишайников и мха, дезинфицируют, а дупла пломбируют специальной смесью. После этого наносятся до двух слоёв водоотталкивающей грунтовки, на которой рисуют безопасными и стойкими акриловыми красками.

«В результате рисунок становится лечебным пластырем, под которым раны дерева консервируются, постепенно затягиваются, а иногда и полностью заживают», - написал мэр Москвы.

Собянин добавил, что за последние пять лет 100 художников-волонтеров нарисовали более 200 картин на разные сюжеты – от сказочных зверушек до копий произведений великих мастеров, и теперь рисунки на деревьях можно встретить во многих парках Москвы.

