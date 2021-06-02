Собянин обсудил развитие московского образования с жителями СВАО

Собянин отметил, что власти города добились предоставления качественного образования в подавляющем большинстве школ. Мэр рассказал, что сейчас любой школьник может получить хорошие знания вне зависимости от района. «Элитарная школа или это обычная школа — она должна финансироваться одинаково», — сказал Собянин.

По словам мэра, в столице также действует система грантов, однако на базовом уровне учреждения финансируются одинаково.

