Собянин обсудил развитие московского образования с жителями СВАО

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил развитие образования в столице с жителями северо-восточного округа города. Об этом глава столицы сообщил на личном сайте.

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Собянин отметил, что власти города добились предоставления качественного образования в подавляющем большинстве школ. Мэр рассказал, что сейчас любой школьник может получить хорошие знания вне зависимости от района. «Элитарная школа или это обычная школа — она должна финансироваться одинаково», — сказал Собянин.

По словам мэра, в столице также действует система грантов, однако на базовом уровне учреждения финансируются одинаково.

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ФОТО: Личный блог Сергея Собянина
ТЕГИ:ОбразованиеМоскваСергей Собянин
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