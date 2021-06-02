Собянин обсудил развитие московского образования с жителями СВАО
Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил развитие образования в столице с жителями северо-восточного округа города. Об этом глава столицы сообщил на личном сайте.
Собянин отметил, что власти города добились предоставления качественного образования в подавляющем большинстве школ. Мэр рассказал, что сейчас любой школьник может получить хорошие знания вне зависимости от района. «Элитарная школа или это обычная школа — она должна финансироваться одинаково», — сказал Собянин.
По словам мэра, в столице также действует система грантов, однако на базовом уровне учреждения финансируются одинаково.
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